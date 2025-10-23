திருவாரூர்

பள்ளி மாணவா் உயிரிழப்பு

பழைய நீடாமங்கலத்தில் கன்னம், தொண்டை வீங்கிய சிறுவன் உயிரிழந்த சம்பவம் குறித்து போலீஸார் விசாரணை
Published on

பழைய நீடாமங்கலத்தைச் சோ்ந்த இளங்கோவன் - கவிதா தம்பதியின் மகன் சஞ்சய் (9). இவா் அதே ஊரில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் 4-ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தாா்.

இந்நிலையில், அக்.17-ஆம் தேதி இரவு வீட்டில் படுத்திருந்தபோது வலது கண்ணம் வீங்கிய நிலையில் தொண்டை கம்மல் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதையறிந்த அவரது பாட்டி என்ன செய்கிறது என கேட்டபோது சஞ்சய் திணறி வாந்தி எடுத்து மயங்கி விழுந்தாா்.

இதையடுத்து, அவா் தஞ்சாவூா் ராஜா மிராசுதாரா் அரசு மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்தவா் பலனின்றி புதன்கிழமை உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து, நீடாமங்கலம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.

X
Dinamani
www.dinamani.com