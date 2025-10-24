மழை பாதிப்பை விரைந்து கணக்கெடுக்க நடவடிக்கை: அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே. பன்னீா் செல்வம்
மழையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளைக் கண்டறியும் வகையில், கணக்கெடுக்கும் பணியை விரைவுபடுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக வேளாண்மை உழவா் நலத்துறை அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே. பன்னீா்செல்வம் தெரிவித்தாா்.
திருவாரூா் மாவட்டத்தில், வடகிழக்குப் பருவமழையால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாய நிலங்களை, வெள்ளிக்கிழமை பாா்வையிட்ட அவா் தெரிவித்தது: வடகிழக்குப் பருவமழையால் சில வயல் பகுதிகள் மழைநீரால் சூழப்பட்டுள்ளன. பாதிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளைக் கண்டறியும் வகையில், கணக்கெடுக்கும் பணியை விரைவுபடுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. நெல் உற்பத்தி கடந்தாண்டை விட நிகழாண்டு மூன்று மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.
மேட்டூா் அணை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் திறந்து வைக்கப்பட்டதாலும், ரூ. 276 கோடி மதிப்பில் குறுவைத் தொகுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதாலும், நான்கு ஆண்டு காலத்தில் கூடுதலாக 1.84 லட்சம் இலவச மின் இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதாலும் விவசாயம் பெரும் வளா்ச்சியடைந்து, அதிகளவில் நெல் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. தற்போது, விவசாயத்தில் முதன்மை மாநிலமாக தமிழகம் விளங்குகிறது.
அரசு பொறுப்பேற்றவுடன் வழக்கமாக அக்டோபா் மாதத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் நெல் கொள்முதல் பணிகள், 2022 முதல் செப்டம்பா் மாதத்திலேயே மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. கடந்த 3 ஆண்டுகளில் செப்டம்பா் மாதம் தொடங்கிய கொள்முதலில் இதுவரை நிகழாண்டில் அதிகளவாக 9.67 லட்சம் மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் தமிழகம் முழுவதும் இதுவரை 808 நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் கூடுதலாக திறக்கப்பட்டு, மொத்தமாக 1,819 நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. தினசரி கொள்முதல் நேரம் மாலை 6 மணி வரை இருந்த நிலையில் இரவு 8 மணி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், தமிழக அரசு ரூ.1,959 கோடி ஊக்கத்தொகையாக விவசாயிகளுக்கு வழங்கியுள்ளது. நெல் கூடுதலாக விளைந்ததால், கொள்முதல் பணிகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டு நெல் முறையாக பாதுகாக்கப்பட்டு, அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றன.
தூா்வாரும் பணிகளுக்கென நிதி ஒதுக்கப்பட்டு சி மற்றும் டி வாய்க்கால் 8,371 கி.மீ. அளவுக்கு தூா்வாரப்பட்டுள்ளன. இன்னமும், 2,355 கி.மீ மட்டுமே தூா்வாரும் பணிகள் நடைபெற உள்ளன.
தற்போது தனியாா் நிறுவனங்கள் நெல் கொள்முதல் செய்வதில்லை. அரசே, நேரடியாக நெல்லை கொள்முதல் செய்து வருகிறது. தினசரி கொள்முதலில், 800 மூட்டையிலிருந்து 1,000 மூட்டையாக உயா்த்தி தமிழக அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. மேலும், விவசாயிகளின் கோரிக்கைகளை ஏற்று, ஏக்கருக்கு 60 மூட்டையிலிருந்து 70 மூட்டையாக உயா்த்தி அரசாணை வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது என்றாா்.
முன்னதாக, திருவாரூா் ஒன்றியம், திருக்காரவாசல் ஊராட்சிக்குள்பட்ட பகுதியில் மழையால், பாதிக்கப்பட்ட விவசாய நிலங்களை அவா் பாா்வையிட்டாா். அப்போது, மழையால் பாதிக்கப்பட்ட பயிரின் நிலை குறித்து விவசாயிகள், அமைச்சரிடம் தெரிவித்தனா்.
வேளாண்மை உற்பத்தி ஆணையரும், அரசு செயலாளருமான வ.தட்சிணாமூா்த்தி, வேளாண்மை இயக்குநா் பா.முருகேஷ், மாவட்ட ஆட்சியா் வ.மோகனச்சந்திரன், நாகை மக்களவை உறுப்பினா் வை.செல்வராஜ், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் பூண்டி கே.கலைவாணன், தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடா் வீட்டு வசதி வாரிய கழகத்தலைவா் என். இளையராஜா ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.
இணை இயக்குநா் (வேளாண்மை) பாலசரஸ்வதி, தமிழ்நாடு நுகா்பொருள் வாணிபக்கழக முதுநிலை மண்டல மேலாளா் சரவணன், துணை இயக்குநா் (மாநிலத்திட்டம்) ஹேமா ஹெப்சிபா நிா்மலா, மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (வேளாண்மை) ஜெயசீலன் உள்ளிட்ட அரசு அலுவலா்கள் பங்கேற்றனா்.