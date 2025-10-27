தமிழ் வளா்ச்சித் துறை போட்டிகளில் வென்ற மாணவா்களுக்கு பாராட்டு
திருவாரூா்: திருவாரூரில் தமிழ் வளா்ச்சித் துறை போட்டிகளில் வென்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு ஆட்சியா் வ. மோகனச்சந்திரன் பாராட்டு தெரிவித்தாா்.
மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற மக்கள் குறைதீா் கூட்டத்தில், பட்டா மாறுதல், புதிய குடும்ப அட்டை, ஆக்கிரமிப்பு அகற்றுதல், கல்விக்கடன் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் குறித்து 228 மனுக்கள் அளிக்கப்பட்டன. மனுக்களை பெற்ற ஆட்சியா், அவைகளை சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலா்களிடம் கொடுத்து குறித்த காலத்துக்குள் நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டாா்.
தொடா்ந்து, கைம்பெண்கள் நலவாரியத்தில் பதிவு செய்த 26 கைம்பெண்களுக்கு வெற்றி நிச்சயம் திட்டத்தில் தையல் பயிற்சி முடித்தவா்களுக்கு மதிப்பெண் பட்டியல் மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன. தமிழ் வளா்ச்சித் துறை சாா்பில் மாவட்ட அளவில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளுக்கு நடத்தப்பெற்ற பேச்சு, கட்டுரை, கவிதைப்போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவா்களுக்கு பாாரட்டி பரிசுகளை ஆட்சியா் வழங்கினாா். மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் கலைவாணி, மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) சதீஷ்குமாா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.