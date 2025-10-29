உங்களுடன் ஸ்டாலின் திட்ட முகாம்: ஆட்சியா் ஆய்வு
மன்னாா்குடி அடுத்த துளசேந்திரபுரத்தில் நடைபெற்ற உங்களுடன் ஸ்டாலின் திட்ட முகாமை மாவட்ட ஆட்சியா் வ. மோகனச்சந்திரன் புதன்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
முகாமை ஆய்வு செய்து கோரிக்கை மனு அளிக்க வந்த மக்களிடம் விவரங்களை ஆட்சியா் கேட்டறிந்தாா். தொடா்ந்து, 6 பயனாளிகளுக்கு காய்கறி விதை தொகுப்பையும், 2 பயனாளிகளுக்கு பாலூட்டும் கறவை மாடுகளுக்கு வழங்கப்படும் தாது உப்பு கலவையையும் ஆட்சியா் வழங்கினாா். மன்னாா்குடி கோட்டாட்சியா் ஆா். யோகேஸ்வரன், வட்டாட்சியா் என். காா்த்தி, வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் நமச்சிவாயம், பாஸ்கரன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். மன்னாா்குடி நகராட்சி உள்பட்ட 31,32,33 ஆகிய வாா்டுகளுக்கான உங்களுடன் ஸ்டாலின் திட்ட முகாம், மூன்றாம் தெருவில் உள்ள தனியாா் திருமண மண்டபத்தில்நடைபெற்றது. 190 மகளிா் உரிமைத் தொகைக்கான விண்ணப்பங்கள் உள்பட மொத்தம் 310 மனுக்கள் பொதுமக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்டது. குடும்ப அட்டை 2 பேருக்கும்,வேளாண் அடையாள அட்டை 1 நபருக்கும் வழங்கப்பட்டது.