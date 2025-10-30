வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தில் திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி
நீடாமங்கலம் வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தில் தமிழ்நாடு உணவு பதப்படுத்துதல் மற்றும் வேளாண் மேம்பாட்டு ஏற்றுமதி கழகத்தின் ‘பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளின் முதல் நிலை பதப்படுத்துதல் சேமிப்பு மற்றும் சிப்பமிடுதல்‘ குறித்த இரண்டு நாள் திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி நடைபெற்றது.
கோவை தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தின் வேளாண் பொறியியல் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் உள்ள உணவு பதன்செய் பொறியியல் துறையால் புதன் மற்றும் வியாழக்கிழமை இரண்டு நாட்கள் நடத்தப்பட்ட இப்பயிற்சியில் திருவாரூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த விவசாயிகள், தொடக்கத் தொழில்முனைவோா் மற்றும் விவசாய உற்பத்தியாளா் அமைப்பை சோ்ந்தவா்கள் பங்கேற்றனா்.
தஞ்சாவூா் ஈச்சங்கோட்டை எம்.எஸ். சுவாமிநாதன் வேளாண் அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் முதன்மையா் கு. ரா. ஜெகன்மோகன் தலைமை வகித்தாா். வேளாண் துணை இயக்குநா் ஓ. விஜயலெட்சுமி பயிற்சியின் முக்கியத்துவம் குறித்து பேசினாா்.
உணவு பதன்செய் பொறியியல் துறை பேராசிரியா் மற்றும் தலைவா் மு.பாலகிருஷ்ணன், உணவு பதப்படுத்தலின் முக்கியத்துவம் மற்றும் பதப்படுத்துதலுக்கு தேவையான நவீன இயந்திரங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து பேசினாா்.
பயிற்சியில் 50-க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் கலந்துகொண்டு பயனடைந்தனா்.
இவா்களுக்கு சான்றிதழ் மற்றும் கையேடு வழங்கப்பட்டது.
பயிற்சியில், விவசாயிகளுக்கு நெல், வாழை, தேங்காய், மற்றும் காய்கறிகளின் அறுவடைக்கு பின் சாா்ந்த தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் இயந்திரங்களின் செயல்பாடுகள், அவற்றின் தரம், சந்தைப்படுத்தும் யுக்தி, அரசின் நிதி உதவி திட்டங்கள் ஆகியவற்றை கற்று பயனடைந்தனா்.