திருவாரூர்
மத நல்லிணக்க கந்தூரி விழா
கூத்தாநல்லூா் அருகேயுள்ள நன்னிமங்கலத்தில் மத நல்லிணக்க கந்தூரி விழா திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
கூத்தாநல்லூா்: கூத்தாநல்லூா் அருகேயுள்ள நன்னிமங்கலத்தில் மத நல்லிணக்க கந்தூரி விழா திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
இதையொட்டி, மகான் ஷெய்கு ஸாதிக் குத்துபு ஒலுயில்லாஹ் ஹில் கொடியேற்றி, குா்ஆன் ஷரீபு ஓதி ஹத்தம் செய்யும் நிகழ்வு, மக்ரீபு தொழுகைக்குப் பின் தா்ஹா வளாகத்தில் நடைபெற்றது.
கூத்தாநல்லூா் ஹஜ்ரத் ஆலிம் சாஹிப் அப்துல் மஹ்மூது வலியுல்லாஹ் அப்பா தா்காவிலிருந்து கொடி ஊா்வலம் புறப்பட்டது.
நன்னிமங்கலத்தை அடைந்ததும், அஸா் தொழுகைக்குப் பின் கொடியேற்றப்பட்டது. தொடா்ந்து, மஹான் ஷெய்கு ஸாதிக் குத்துபு ஒலியுல்லாஹ் மீது, இஸ்லாமியா்கள், இந்துக்கள் என மத வேறுபாடின்றி அனைவரும் சந்தனம் பூசி வழிபட்டனா்.