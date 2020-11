இலங்கை பறிமுதல் செய்த படகுகள் தமிழக மீனவா்கள் குழுஅளித்த ஒப்புதலின் பேரிலேயே ஏலம் விடப்பட்டது: வெளியுறவுத்துறை அதிகாரி தகவல்

By நமது சிறப்பு நிருபா் | Published on : 21st November 2020 07:35 AM | அ+அ அ- | |