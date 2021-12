வன்னியா்களுக்கான 10.5% உள் இடஒதுக்கீடு விவகாரம்: தமிழக அரசின் மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் மீது அடுத்த வாரம் விசாரணை

By நமது நிருபா் | Published on : 03rd December 2021 07:07 AM | அ+அ அ- | |