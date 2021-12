‘மக்களைத் தேடி மருத்துவம்‘ திட்டத்தை நாடு முழுக்க அறிமுகப்படுத்த வேண்டும்: மக்களவையில் திமுக எம்பி வலியுறுத்தல்

