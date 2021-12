கிறிஸ்துமஸ், புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களில் கூட்டம் கூடாமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்: மாவட்ட ஆட்சியா்களுக்கு டிடிஎம்ஏ உத்தரவு

Published on : 23rd December 2021