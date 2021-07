2025 ஆம் ஆண்டுக்குள் நகரமயமாக்கல் திட்டங்களுக்காக ரூ.14 லட்சம் கோடி செலவிடப்படும்: திமுக எம்.பி. டி.ஆா். பாலு கேள்விக்கு அமைச்சா் பதில்; மத்திய இணையமைச்சா்

By நமது சிறப்பு நிருபா் | Published on : 31st July 2021 08:19 AM | அ+அ அ- | |