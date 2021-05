6 மாநிலங்களில் விவசாயிகளிடமிருந்து நேரடியாக 292.52 லட்சம் மெ.டன் கோதுமை கொள்முதல்: கடந்த ஆண்டை விட 70 சதவீதம் அதிகம்

Published on : 03rd May 2021 11:09 PM