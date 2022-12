உடல் ரீதியான தண்டனையை ஒழிக்க வழிகாட்டு நெறிமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்: பள்ளிகளுக்கு கல்வி இயக்குநரகம் உத்தரவு

By DIN | Published On : 30th December 2022 12:23 AM | Last Updated : 30th December 2022 12:23 AM | அ+அ அ- |