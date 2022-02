மத்திய அரசின் வரவு-செலவு:ஒரு ரூபாய் வருவாயில் கடன் மூலம் 35 பைசா; செலவில் வட்டிக்கு 20 பைசா

By நமது சிறப்பு நிருபா் | Published on : 02nd February 2022 06:00 AM | Last Updated : 02nd February 2022 06:00 AM | அ+அ அ- |