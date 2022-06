தலைநகரில் கரோனா தினசரி பாதிப்பு 795-ஆக உயா்வு: நோ்மறை விகிதம் 4.11 சதவீதமாக அதிகரிப்பு

தலைநகரில் கரோனா தினசரி பாதிப்பு 795-ஆக உயா்வு: நோ்மறை விகிதம் 4.11 சதவீதமாக அதிகரிப்பு

By DIN | Published On : 11th June 2022 11:26 PM | Last Updated : 11th June 2022 11:26 PM | அ+அ அ- |