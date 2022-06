பிஎல்ஐ திட்டத்தில் ஏசி, எல்.ஈ.டி. உதிரிப்பாகங்கள் தயாரிக்கும் 15 நிறுவனங்கள் தோ்வு: 4,000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு

பிஎல்ஐ திட்டத்தில் ஏசி, எல்.ஈ.டி. உதிரிப்பாகங்கள் தயாரிக்கும் 15 நிறுவனங்கள் தோ்வு: 4,000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு

By நமது சிறப்பு நிருபா் | Published On : 29th June 2022 12:00 AM | Last Updated : 29th June 2022 12:00 AM | அ+அ அ- |