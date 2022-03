அகதிகளுக்கான மறுவாழ்வுத் திட்டங்களுக்கு ரூ.1,452 கோடி: 5 ஆண்டுகளுக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் ஒதுக்கீடு

By நமது சிறப்பு நிருபா் | Published on : 03rd March 2022 02:17 AM | Last Updated : 03rd March 2022 02:17 AM | அ+அ அ- |