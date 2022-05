மத்திய ஆயுதப்படை வளாகங்களில் 71.68 மெகாவாட் சூரிய மின்சக்தி உற்பத்திக்கு புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

By நமது சிறப்பு நிருபா் | Published On : 07th May 2022 10:12 PM | Last Updated : 07th May 2022 10:12 PM | அ+அ அ- |