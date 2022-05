தோ்தல் அறிக்கையில் பணப் பரிமாற்ற வாக்குறுதியைஊழலாக அறிவிக்கக் கோரும் பொதுநல மனு தள்ளுபடி

தோ்தல் அறிக்கையில் பணப் பரிமாற்ற வாக்குறுதியைஊழலாக அறிவிக்கக் கோரும் பொதுநல மனு தள்ளுபடி

By நமது நிருபா் | Published On : 18th May 2022 02:43 AM | Last Updated : 18th May 2022 02:43 AM | அ+அ அ- |