அக். 25 முதல் ‘பியுசி’ சான்றிதழ் இருந்தால் மட்டுமே வாகனங்களுக்கு எரிபொருள்பெட்ரோல் பம்புகளுக்குதில்லி அரசு அறிவுறுத்தல்

By நமது நிருபா் | Published On : 13th October 2022 12:00 AM | Last Updated : 13th October 2022 12:00 AM | அ+அ அ- |