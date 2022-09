நாட்டில் 80% அரசுப் பள்ளிகள் மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ளன: பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் கேஜரிவால் கடிதம்

By நமது நிருபா் | Published On : 08th September 2022 02:18 AM | Last Updated : 08th September 2022 03:41 AM | அ+அ அ- |