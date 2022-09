சாலை டிவைடரில் படுத்திருந்தவா்கள் மீது சரக்கு வாகனம் ஏறியதில் 4 போ் பலி; 2 போ் காயம்

சாலை டிவைடரில் படுத்திருந்தவா்கள் மீது சரக்கு வாகனம் ஏறியதில் 4 போ் பலி; 2 போ் காயம்

By நமது நிருபா் | Published On : 22nd September 2022 01:21 AM | Last Updated : 22nd September 2022 01:21 AM | அ+அ அ- |