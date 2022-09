18 வயதுக்கு மேற்பட்டவா்களில் 3-ஆவது தவணை தடுப்பூசி பெற்றவா்கள் 19% மட்டுமே: புள்ளிவிவரத் தகவல்

By நமது நிருபா் | Published On : 24th September 2022 01:30 AM | Last Updated : 24th September 2022 01:30 AM | அ+அ அ- |