தமிழகம் உள்பட 32 மாநிலங்கள் செலவிடாத ஜல் ஜீவன் திட்ட நிதி ரூ.16,484 கோடி: மாநிலங்களவையில் தகவல்

By நமது சிறப்பு நிருபா் | Published On : 08th August 2023 12:39 AM | Last Updated : 08th August 2023 12:39 AM | அ+அ அ- |