காவிரியில் 24 ஆயிரம் கன அடி நீரைத் திறந்து விட கா்நாடக அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும்: உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு புதிய மனு

By DIN | Published On : 15th August 2023 07:55 AM | Last Updated : 15th August 2023 07:55 AM | அ+அ அ- |