தில்லியில் இந்த ஆண்டு 14 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தீ விபத்துகள்: 56 போ் உயிரிழப்பு; 600 போ் காயமடைந்தனா்

தில்லியில் இந்த ஆண்டு 14 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தீ விபத்துகள்: 56 போ் உயிரிழப்பு; 600 போ் காயமடைந்தனா்

By DIN | Published On : 06th December 2023 05:02 AM | Last Updated : 06th December 2023 05:02 AM | அ+அ அ- |