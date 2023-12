இலவச அரசியல், பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மை அடிப்படை கட்டமைப்பை பலவீனப்படுத்தும்:குடியரசுத் துணை தலைவா் ஜகதீப் தன்கா் எச்சரிக்கை

By DIN | Published On : 11th December 2023 04:13 AM | Last Updated : 11th December 2023 04:13 AM | அ+அ அ- |