மாணவா்கள் தொழில்நுட்பத்தைக் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும்: எஸ்ஆா்எம் பட்டமளிப்பு விழாவில் அமைச்சா் நிதின் கட்கரி அறிவுறுத்தல்

By DIN | Published On : 15th February 2023 01:25 AM | Last Updated : 15th February 2023 01:25 AM | அ+அ அ- |