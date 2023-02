மத்திய பட்ஜெட்டில் வேளாண் துறைக்கு நிதி ஒதுக்கீடு ரூ.1.25 லட்சம் கோடியாக அதிகரிப்பு: பிரதமா் மோடி

