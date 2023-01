தமிழகத்தில் காவலா்களின் வாரிசுகளுக்கு 10% இடஒதுக்கீடு: அரசின் உத்தரவை உறுதி செய்தது உச்சநீதிமன்றம்

By நமது சிறப்பு நிருபா் | Published On : 20th January 2023 04:07 AM | Last Updated : 20th January 2023 04:07 AM | அ+அ அ- |