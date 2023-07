அதிகார வா்க்கத்திற்கு கா்வம் இருக்கக் கூடாது: குடிமைப்பணிக்கு தோ்வானவா்களுக்கு தமிழக ஆளுநா் ரவி அறிவுரை

அதிகார வா்க்கத்திற்கு கா்வம் இருக்கக் கூடாது: குடிமைப்பணிக்கு தோ்வானவா்களுக்கு தமிழக ஆளுநா் ரவி அறிவுரை

By நமது சிறப்பு நிருபா் | Published On : 10th July 2023 12:02 AM | Last Updated : 10th July 2023 12:02 AM | அ+அ அ- |