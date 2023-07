வெள்ளம் சூழ காரணமாக இருந்த தலைமைச் செயலா் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்: துணைநிலை ஆளுநருக்குசெளரவ் பரத்வாஜ் கடிதம்

By நமது நிருபா் | Published On : 16th July 2023 04:00 AM | Last Updated : 16th July 2023 04:00 AM | அ+அ அ- |