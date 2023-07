மத்திய கலாசாரத்துறை அமைச்சக சாா்பில் தில்லியில் இரு நாள் ‘நூலகத் திருவிழா‘ ஆக. 5 -இல் குடியரசுத் தலைவா் திரௌபதி முா்மு தொடங்கிவைக்கிறாா்

