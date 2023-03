35 ஆண்டுகளாக சிறையில் இலங்கை பிரஜை முன்கூட்டியே விடுவிக்கக் கோரும் விவகாரத்தை மறுபரிசீலனை செய்ய தமிழக அரசுக்கு உத்தரவு

By நமது நிருபா் | Published On : 02nd March 2023 01:33 AM | Last Updated : 02nd March 2023 01:33 AM | அ+அ அ- |