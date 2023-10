தமிழகம் உள்பட 3 மாநிலங்களில் 1 லட்சம் விவசாயிகளிடம் 12.21 லட்சம் டன் நெல் கொள்முதல்: மத்திய அரசு தகவல்

By நமது சிறப்பு நிருபா் | Published On : 06th October 2023 12:04 AM | Last Updated : 06th October 2023 12:04 AM | அ+அ அ- |