வசந்த் விஹாரில் இரவு நேர காப்பகத்தில் தீ விபத்து: 2 போ் உயிரிழப்பு

வசந்த் விஹாரில் இரவு நேர காப்பகத்தில் தீ விபத்து: 2 போ் உயிரிழப்பு
தென்மேற்கு தில்லியின் வசந்த் விஹாரில் உள்ள ஒரு இரவு நேர காப்பகத்தில் திங்கள்கிழமை அதிகாலை ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் இரண்டு போ் உயிரிழந்ததாக தில்லி தீயணைப்புத் துறை அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: உயிரிழந்தவா்கள் அா்ஜுன் (18) மற்றும் விகாஸ் (42) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனா். வசந்த் விஹாரில் உள்ள கூலி முகாமில் உள்ள ஒரு இரவு காப்பகத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து குறித்து அதிகாலை 3.28 மணிக்கு தகவல் வந்தது.
நாங்கள் நான்கு தீயணைப்பு வீரா்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தோம். அதில் சிக்கியிருந்த இருவரும் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனா். அங்கு அவா்கள் உயிரிழந்துவிட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது என்று அந்த அதிகாரி தெரிவித்தாா்.
இரவு நேர காப்பகம் அரசால் இயக்கப்படுகிா அல்லது தனியாா் Śறுவனத்தால் இயக்கப்படுகிா என்பது உடனடியாகத் தெரியவில்லை.