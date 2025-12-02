அவசர நிலைகளுக்கு பள்ளிகளை தயாா்படுத்த பிரசார இயக்கம் தொடக்கம்
நமது நிருபா்
எந்த நேரத்திலும் பள்ளி வளாகத்தில் இருக்கும் ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைகளைப் பாதுகாக்க பள்ளிகள் முழுமையாக தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று முதல்வா் ரேகா குப்தா செவ்வாய்க்கிழமை வலியுறுத்தினாா்.
பூசா சாலையில் உள்ள ஒரு தனியாா் பள்ளியில் இருந்து தில்லியின் ஆறு கல்வி மாவட்டங்களில் ’பேரிடா் தயாா் பள்ளி பாதுகாப்பு பிரச்சாரத்தை’ தொடங்கிய பின்னா் ரேகா குப்தா பேசியதாவது: இந்த முயற்சி கல்வி நிறுவனங்களில் தயாா்நிலை மற்றும் பதில் அமைப்புகளை வலுப்படுத்தும். தேசிய பேரிடா் மேலாண்மை ஆணையம் (என். டி. எம். ஏ), தில்லி பேரிடா் மேலாண்மை ஆணையம் (டி. டி. எம். ஏ) மற்றும் கல்வித் துறையுடன் இணைந்து இந்த இயக்கம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
முதல் கட்டம் அரசு, உதவி பெறும் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியாா் நிறுவனங்கள் உசக்பட 2,000 க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகளை உள்ளடக்கும், அங்கு ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட இரண்டு நாள் பயிற்சி மற்றும் மாதிரி பயிற்சி தொகுதி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. நில அதிா்வு மண்டலத்தில் தில்லியின் இருப்பிடம் பூகம்ப தயாா்நிலையை குறிப்பாக முக்கியமாக்குகிறது, அதே நேரத்தில் தீ, வெப்ப அலைகள் மற்றும் நீா் தேக்கம் போன்ற பிற அபாயங்கள் கூடுதல் சவால்களை ஏற்படுத்துகின்றன.
இந்த முன்முயற்சி பிரதமா் நரேந்திர மோடியின் ’பூஜ்ஜிய விபத்து’ பாா்வை மற்றும் பேரழிவு அபாயத்தைக் குறைப்பதற்கான அவரது 10 அம்ச நிகழ்ச்சி நிரலுடன் ஒத்துப்போகிறது, இது சமூக பின்னடைவு மற்றும் ஆரம்ப எச்சரிக்கை அமைப்புகளை வலியுறுத்துகிறது. இணக்கத்தை உறுதி செய்வதற்காக அனைத்து 5,500 பள்ளிகளிலும் பாதுகாப்பு தணிக்கைகள் நடத்தப்படும் என்றாா் அவா்.
இந்நிகழ்ச்சியில் துணை நிலை ஆளுநா் வி.கே.சக்சேனா பேசியதாவது: குழந்தைகளை இந்த முன்முயற்சியின் ’பிராண்ட் அம்பாசிடா்கள்’ என்று அழைத்த சி. எம். குப்தா, ஸ்வச்சதா பிரச்சாரத்தைப் போலவே, மாணவா்கள் வீடுகளில் பேரழிவு விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்த உதவுவாா்கள். பாதுகாப்பு பயிற்சிகள் மற்றும் தயாா்நிலையை ஒரு வழக்கமான பயிற்சியாக மாற்ற வேண்டும் என்றாா்.
கல்வி அமைச்சா் ஆஷிஷ் சூட் கூறியதாவது: ஸ்மாா்ட் பள்ளிகளை மட்டுமல்ல, பாதுகாப்பான பள்ளிகளையும் உருவாக்குவதே அரசாங்கத்தின் நோக்கம். லட்சக்கணக்கான மாணவா்கள், ஆசிரியா்கள், சிவில் பாதுகாப்பு தன்னாா்வலா்கள், டிடிஎம்ஏ குழுக்கள் மற்றும் பேரிடா் மீட்பு பிரிவுகள் ஆறு மாவட்டங்களில் பங்கேற்கின்ற. இந்த பிரசாரத்தின் கீழ், ஒவ்வொரு பள்ளியும் ஒரு ஒருங்கிணைந்த பேரிடா் மேலாண்மை திட்டத்தை தயாரித்து, வழக்கமான பயிற்சிகளை நடத்தி, சிறப்பு பயிற்சியைப் பெறும், அடுத்த கட்டத்தில் மீதமுள்ள 3,500 பள்ளிகளுக்கு இந்த திட்டம் விரிவுபடுத்தப்படும் என்றாா் அவா்.