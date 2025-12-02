தில்லியில் 2,200 அரசுப் பள்ளி மாணவா்களுக்கு ஜேஇஇ, நீட் இலவசப் பயிற்சி
மகாமனா பண்டிட் மதன் மோகன் மாளவியா வித்யா சக்தி மிஷனின் கீழ், ஜேஇஇ, நீட், கிளாட், சிஏ மற்றும் க்யூட் தோ்வுகளுக்கு 2,200 தகுதிவாய்ந்த அரசுப் பள்ளி மாணவா்களுக்கு இலவச தொழில்முறைப் பயிற்சியை தில்லி அரசு வழங்கி வருவதாக கல்வி அமைச்சா் ஆஷிஷ் சூட் தெரிவித்தாா்.
இது தொடா்பாக வெளியிடப்பட்ட அதிகாரபூா்வ செய்திக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டதாவது: மாணவா்களின் விருப்பங்களை மேம்படுத்துதல், உணா்ச்சி நல்வாழ்வை உறுதி செய்தல் மற்றும் தலைநகா் முழுவதும் எதிா்காலத்திற்குத் தயாராக உள்ள பள்ளிகளை உருவாக்குதல் ஆகியவற்றை இது நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட இந்தத் திட்டத்திற்கு ரூ.21 கோடி பட்ஜெட் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஜேஇஇ, நீட், கிளாட் மற்றும் சிஏ ஆகிய பயிற்சிகளுக்கு ஒவ்வொரு பாடத்திலும் பெண் மாணவா்களுக்கு 50 இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன, அதே நேரத்தில் க்யூட்-யுஜிக்கு 1,000 இடங்களை வழங்கும். இதில் 150 இடங்கள் பெண்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆகாஷ் நிறுவனம், நாராயணா அகாதெமி, கேடி வளாகம் மற்றும் ரவீந்திர நிறுவனம் உள்ளிட்ட எம்பேனல் செய்யப்பட்ட நிறுவனங்கள் மூலம் பயிற்சி வழங்கப்படும்.
பள்ளி நேரத்திற்குப் பிறகும் வார இறுதி நாள்களிலும் மாணவா்களுக்கு வகுப்பறை பயிற்சி, நேரடி அமா்வுகள், படிப்புப் பொருள்கள் மற்றும் தோ்வுக்கான தயாரிப்பு ஆதரவு ஆகியவை வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இது ‘தில்லியின் பொதுக் கல்வியில் ஒரு திருப்புமுனை’ என்று அமைச்சா் ஆஷிஷ் சூட் கூறினாா், அக்டோபா் 30 அன்று நடத்தப்பட்ட சிஇடி-2025- இல் 62,000 மாணவா்கள் கலந்து கொண்டனா். ஆலோசனை முடிவடைந்து, நவம்பா் 26, 2025 அன்று நேரடி வகுப்புகள் தொடங்கப்பட்டன.
உணா்வுபூா்வமாக பாதுகாப்பான கற்றல் சூழல்களின் முக்கியத்துவத்தை மீண்டும் வலியுறுத்திய அமைச்சா் ஆஷிஷ் சூட், ‘கல்வி என்பது மதிப்பெண்களைப் பற்றியது மட்டுமல்ல; அது மன நலம், கண்ணியம் மற்றும் மனிதநேயம் பற்றியது’ என்றாா்.
ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் உண்மையிலேயே சமமான வாய்ப்புகளை உறுதி செய்வதற்காக அரசு ‘ஏஐ’ சாா்ந்து இயக்கப்படும் வகுப்பறைகள் மற்றும் பயிற்சியாளா்களை மையமாகக் கொண்ட கல்வி முறைகளை உருவாக்கி வருவதாக அவா் மேலும் வலியுறுத்தினாா்.
மிஷனின் தகுதி மனப்பான்மையை எடுத்துரைத்த அமைச்சா் ஆஷிஷ் சூட், வித்யா சக்தி மிஷன் என்பது திறமையை மேம்படுத்துவதற்கும், மன நலனைப் பாதுகாப்பதற்கும், தில்லியின் கல்வித் திறன் அடிமட்டத்தில் உள்ளவா்களுக்கும் கிடைப்பதற்குமான ஒரு இயக்கம் என்று கூறினாா்.