மிலாப் நடவடிக்கையின் மூலம் காணமால் போன குழந்தைகள், பெரியவா்கள் மீட்பு
நமது நிருபா்
காணாமல் போனவா்களில் மொத்தம் 84 பேரில் 30 குழந்தைகளையும் தில்லி காவல்துறை கண்டுபிடித்து, நவம்பரில் அதன் ஆபரேஷன் மிலாப் நடவடிக்கையின் கீழ் அவா்களின் குடும்பங்களுடன் மீண்டும் இணைத்தது என்று துணை ஆணையா் (தென்மேற்கு) அமித் கோயல் செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: இதன் மூலம், தென்மேற்கு மாவட்டத்தில் இந்த ஆண்டு ஜனவரி 1 முதல் நவம்பா் 30 ஆம் தேதி வரை மொத்தம் 1,201 போ் காணாமல் போயுள்ளனா்-399 சிறுவா்கள் மற்றும் 802 பெரியவா்கள் ஆவா். காணாமல் போன நபா் அல்லது கடத்தல் புகாரைப் பெற்றவுடன், போலீஸாா் உள்ளூா் விசாரணைகளை மேற்கொள்வாா்கள், சி. சி. டி. வி. க்களை ஸ்கேன் செய்வாா்கள், ஆட்டோ, இ-ரிக்ஷா மற்றும் பேருந்து நிலையங்கள், ரயில் நிலையங்களில் சோதனைகளைத் தொடங்குவாா்கள், ஓட்டுநா்கள், நடத்துனா்கள் மற்றும் விற்பனையாளா்களுடன் கலந்துரையாடுவாா்கள்.
காணாமல் போனவா்களின் புகைப்படங்கள் பரவலாக பரப்பப்படுகின்றன, மேலும் அருகிலுள்ள காவல் நிலையங்கள் மற்றும் மருத்துவமனைகளின் பதிவுகள் சரிபாா்க்கப்படுகின்றன. உள்ளூா் தகவலறிந்தவா்களும் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றனா். மாவட்டத்தில் உள்ள 12 காவல் நிலையங்களில் உள்ள குழுக்கள் இந்த மாதத்தில் காணாமல் போனவா்களை மீட்க பங்களித்தன.
கபஷேரா காவல் நிலையம் காணாமல் போன ஒன்பது குழந்தைகள் மற்றும் 14 பெரியவா்களைக் கண்டுபிடித்தனா். பாலம் கிராம போலீசாா் நான்கு குழந்தைகளையும் ஐந்து பெரியவா்களையும் கண்டுபிடித்தனா். வசந்த் குஞ்ச் வடக்கு இரண்டு சிறுமிகளையும் இரண்டு பெரியவா்களையும் கண்டுபிடித்தது, சாகா்பூா் எட்டு பெரியவா்களைக் கண்டறிந்தது, கிஷன்கா் இரண்டு சிறுமிகளையும் ஏழு பெரியவா்களையும் மீண்டும் இணைத்தது, வசந்த் குஞ்ச் தெற்கு மூன்று குழந்தைகளையும் ஐந்து பெரியவா்களையும் கண்டுபிடித்தது, ஆா். கே. புரம் ஒரு சிறுமியையும் ஒரு பெரியவரையும் மீட்டனா்.
வசந்த் விஹாா் நான்கு குழந்தைகள் மற்றும் இரண்டு பெரியவா்களைக் கண்டறிந்தது, சரோஜினி நகா் ஒரு சிறுமி மற்றும் ஒரு வயது வந்தவரைக் கண்டுபிடித்தது, சப்தா்ஜங் என்கிளேவ் ஊழியா்கள் இரண்டு சிறுமிகளையும் ஐந்து பெரியவா்களையும் கண்டுபிடித்தனா், தெற்கு வளாகம் ஒரு வயது வந்தவரைக் கண்டறிந்தது, தில்லி கன்டோன்மென்ட் இரண்டு சிறுமிகளையும் மூன்று பெரியவா்களையும் கண்டுபிடித்தது என்றாா் அவா்.