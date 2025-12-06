ஆண் குழந்தை கடத்தல் விவகாரம்: 5 போ் கைது; குழந்தை மீட்பு!
தில்லி சீலம்பூா் மெட்ரோ நிலையம் அருகே ஆண் குழந்தை கடத்தப்பட்ட சம்பவத்தில் 6 மாதங்களாகத் தொடா்ந்து தலைமறைவாக இருந்த பெண் உள்பட 5 போ் கைதுசெய்யப்பட்டதாக அதிகாரிகள் சனிக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
கடத்தப்பட்ட குழந்தை பாதுகாப்பாக மீட்டு, தாயாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டதாக அந்த அதிகாரிகள் கூறினா்.
சாஸ்திரி பாா்க் மெட்ரோ நிலையம் அருகே கடந்த ஜூன் 4-ஆம் தேதி ஒன்றரை வயது ஆண் குழந்தை கடத்தப்பட்டது. இது தொடா்பாக குழந்தையின் தாய் அருகில் உள்ள காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்தனா். இதைத்தொடா்ந்து, பாரதிய நியாய சம்ஹிதா சட்டத்தின் பிரிவு 137 (2)-இல் வழக்குப் பதிவு செய்து அதிகாரிகள் விசாரணையைத் தொடங்கினா். தொடக்கத்தில் குழந்தையைக் கண்டறிய முற்கொள்ளப்பட்ட முயற்சிகள் பெரிய அளவில் பயனளிக்கவில்லை. இதைத்தொடா்ந்து, இந்த வழக்கு தில்லி காவல் துறை மெட்ரோ பிரிவின் திருட்டு தடுப்பு படைக்கு மாற்றப்பட்டது.
சிசிடிவி கேமரா பதிவுகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப முறைகளில் நடைபெற்ற விசாரணையின் மூலம் குழந்தையைக் கடத்திய தேவகி (22), உத்தர பிரதேசத்தின் மஹோபா பகுதியில் வசித்து வருவதை போலீஸாா் கண்டறிந்தனா். நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தப்பட்ட அவா், 3 நாள் போலீஸ் காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா்.
விசாரணையின்போது, குழந்தைக் கடத்தியதை ஒப்புக்கொண்ட அவா், தில்லி ஆா்யா நகரில் அந்தக் குழந்தையை ரூ.1.5 லட்சத்துக்கு விற்ாகத் தெரிவித்தாா்.
தொடா் விசாரணையில், குழந்தை கடத்தல்-விற்பனையில் தொடா்புடைய நபா்கள் குறித்த விவரங்களை போலீஸாரிடம் தேவகி தெரிவித்தாா். காந்தி நகரில் உள்ள அங்கன்வாடி ஊழியா் மஞ்சு தேவியின் (44) அறிவுறுத்தல் பேரில் குழந்தையைக் கடத்தியதாகவும் இதில் ஷீலா (35) இடைத்தரகாக செயல்பட்டதாகவும் அவா் தெரிவித்தாா்.
இதைத்தொடா்ந்து, குழந்தையை வாங்கிய தீா் சிங் மற்றும் அவரது மனைவி பனீதாவை போலீஸாா் கைதுசெய்தனா்.
அந்தத் தம்பதிக்கு ஏற்கெனவே 4 பெண் குழந்தைகள் உள்ளனா். ஆண் குழந்தையை வேண்டி, அந்தக் குழந்தையை விலைக்கு வாக்கியதை அவா்கள் இருவரும் ஒப்புக்கொண்டனா். அவா்களிடமிருந்து மீட்கப்பட்ட குழந்தை, குழந்தைகள் நல குழு முன்பாக ஆஜா்படுத்தப்பட்டது. பின்னா், அந்தக் குழுவின் உத்தரவுபடி உரிய சட்டமுறைகளுக்குப் பின்னா் தாயாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
கைதுசெய்யப்பட்ட 4 பேருக்கும் எதிராக பிஎன்எஸ் மற்றும் சிறாா் நீதிச் சட்டத்தின்கீழ் வழக்குப் பதிவுசெய்யப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். இந்த விவகாரம் தொடா்பாக தொடா்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.