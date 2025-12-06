தில்லியில் பாஜக தமிழ்ப் பிரிவு சாா்பில் முருக பக்தி மாநாடு
பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தில்லி மாநில தமிழ்ப் பிரிவின் சாா்பில் முருக பக்தி மாநாடு சனிக்கிழமை தொடங்கியது.
இந்த மாநாட்டுக்கு அதன் தலைவா் கே. முத்துசுவாமி ஏற்பாடு செய்திருந்தாா். பாஜக மகளிா் அணியின் தேசியத் தலைவரும் தமிழக சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான வானதி சீனிவாசன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டாா். மாலதி தமிழ்ச்செல்வன் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கினாா்.
மாநாட்டின் முதல் நாளான சனிக்கிழமை அன்று தில்லி கா்நாடக சங்க அரங்கில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் தில்லித் தமிழ்ச் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளா் இரா. முகுந்தன் தலைமையில் கருத்தரங்கம் இடம்பெற்றது.
இதில் ‘முருகனின் ஆறுபடை வீடுகள் தரும் வாழ்க்கைப் பாடங்கள்’”என்ற தலைப்பில் புதுகை பாரதி, “‘முருகா எனும் மூன்றெழுத்து மந்திரம்’ என்ற தலைப்பில் இரா. ராஜ்குமாா் பாலா,” ‘வேலனின் வீரமும் கந்தனின் கருணையும்’ என்ற தலைப்பில் மா. சேதுராமலிங்கம் ஆகியோா் கருத்துரையாற்றினாா்கள்.