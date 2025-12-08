போலி டேட்டிங் செயலி மூலம் மோசடி: உகாண்டா நபா் கைது
நமது நிருபா்
புது தில்லி: தனது காதலியின் படங்களைப் பயன்படுத்தி டேட்டிங் செயலியில் பெண்ணாக நடித்து தில்லியைச் சோ்ந்த ஒருவரை மோசடியான முதலீட்டுத் திட்டத்திற்குள் ஈா்த்து ரூ.1.9 லட்சம் மோசடி செய்ததாக உகாண்டாவைச் சோ்ந்த 38 வயது நபா் கைது செய்யப்பட்டதாக திங்கள்கிழமை போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.
இது குறித்து தென்மைற்கு தில்லி காவல் சரக துணை ஆணையா் அமித் கோயல் கூறியதாவது: தில்லியின் புராரி பகுதியில் செல்லுபடியாகும் ஆவணங்கள் இல்லாமல் வசிக்கும் மைக்கேல் இகா என அடையாளம் காணப்பட்ட குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா், புகாா்தாரருக்கு அஸ்ஸாமில் இருந்து அரிய எண்ணெய் வாங்குவது தொடா்பான லாபகரமான வணிக வாய்ப்பை வழங்கினாா்.
கிஷன் கா் பகுதியைச் சோ்ந்த புகாா்தாரா், டேட்டிங் செயலியில் ஒரு பெண்ணுடன் தொடா்பு கொண்டிருந்தாா். அவா் ஒரு அழகு சாதனப் பொருள்கள் நிறுவனத்தில் வேலை செய்வதாகக் கூறி அவரது நம்பிக்கையைப் பெற்றாா். அதிக லாபத்தில் அஸ்ஸாமில் இருந்து ஒரு அரிய எண்ணெய்யை வாங்கி மறுவிற்பனை செய்வதன் மூலம் அவருக்கு ஒரு லாபகரமான வணிக வாய்ப்பை வழங்கியதாகவும் கூறப்படுகிறது.
அப்பெண்ணின் உறுதிமொழிகளை நம்பி, அவா் (புகாா்தாரா்) ரூ.1,90,000 பணத்தை பல வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றினாா். அதன் பிறகு அப்பெண் புகாா்தாரரின் தொடா்பை துண்டித்துவிட்டாா். டேட்டிங் செயலியில் பயன்படுத்தப்பட்ட பெண்ணின்அடையாளம் போலியானது என்பதும், எண்ணெய் வா்த்தகம் பற்றிய முழு விவரிப்பும் ஜோடிக்கப்பட்டவை என்பதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து பாரதிய நியாய சன்ஹிதாவின் தொடா்புடைய பிரிவுகளின் கீழ் எஃப்.ஐ.ஆா். பதிவு செய்யப்பட்டது.
தொழில்நுட்பக் கண்காணிப்பு, டிஜிட்டல் பகுப்பாய்வு மற்றும் பணத் தடயங்களைப் பயன்படுத்தி, தில்லிஎன்.சி.ஆா். முழுவதும் இடங்களை மாற்றிக் கொண்டிருந்ததாகக் கூறப்படும் உகாண்டாவைச் சோ்ந்த மைக்கேல் இகாவை போலீஸாா் கண்டுபிடித்தனா். இறுதியில் அவா் புராரியில் கைது செய்யப்பட்டாா்.
நான்கு கைப்பேசிகள், ஒரு மடிக்கணினி, மோசடி செய்யப்பட்ட நிதியை அனுப்புவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட ஆறு டெபிட் காா்டுகள் மற்றும் ரூ.22,500 ரொக்கம் ஆகியவை அவரிடமிருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. மேலும், பல மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் தேசிய சைபா் ரிப்போா்ட்டிங் பிளாட்ஃபாா்மில் பதிவு செய்யப்பட்ட குறைந்தது 14 சைபா் மோசடி புகாா்களுடன் மைக்கேல் இகா தொடா்புடையவா்.
விசாரணையின் போது, பாதிக்கப்பட்டவா்களிடம் தனது காதலியின் புகைப்படங்களைப் பயன்படுத்தி போலியான பெண் சுயவிவரங்களை உருவாக்கி, பின்னா் அதிக வருமானம் தரும் முதலீடுகளை வழங்குவதாக வாக்குறுதி அளித்து அவா்களை ஏமாற்றியதாக மைக்கேல் இகா ஒப்புக்கொண்டாா். அவா் தில்லியில் சட்டவிரோதமாக வசிப்பதும் கண்டறியப்பட்டது என்று காவல் துணை ஆணையா் தெரிவித்தாா்.