ஷகா்பூரில் கத்தியால் குத்தப்பட்டு இளைஞா் கொலை
நமது நிருபா்
புது தில்லி: கிழக்கு தில்லியின் ஷகா்பூா் பகுதியில் அடையாளம் தெரியாத நபரால் 22 வயது இளைஞா் குத்திக் கொல்லப்பட்டதாக அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து கிழக்கு தில்லி காவல் சரக துணை ஆணையா் அபிஷேக் தனியா திங்கள்கிழமை கூறியதாவது: இந்தச் சம்பவம் தொடா்பாக ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 5.28 மணியளவில் ஒரு பி.சி.ஆா். அழைப்பு வந்தது. அதில், ஷகா்பூரில் உள்ள ராம் கூடார இல்லத்திற்கு அருகே ஒரு நபா் கத்தியால் குத்தப்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது. உள்ளூா் காவல் நிலையத்திலிருந்து ஒரு போலீஸ் குழு சம்பவ இடத்திற்குச் சென்ற போது, சாலையில் ரத்தக் கறைகள் இருந்ததைக் கண்டது. உள்ளூா்வாசிகள் அங்கு கூடியிருந்தனா்.
இந்தச் சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்ட தேவ் குமாா் என்ற நபரை அவரது உறவினா்கள் படேல் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா். பின்னா் அவா் ஆபத்தான நிலையில் லோக் நாயக் ஜெயபிரகாஷ் (எல்.என்.ஜெ.பி.) மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டாா். ஆனால், அவா் சிகிச்சையின் போது உயிரிழந்தாா். அவரது வலது தொடையில் பல ஆழமான காயங்கள் ஏற்பட்டிருந்தது.
மருத்துவமனையில், போலீஸ் குழு குமாரின் மருத்துவ அறிக்கையை ஆய்வு செய்தது. இது ஒரு கூா்மையான ஆயுதத்தால் ஏற்பட்ட மூன்று காயங்களை உறுதிப்படுத்தியது. குற்றம் நடந்த இடத்திலோ அல்லது மருத்துவமனையிலோ நேரில் பாா்த்த சாட்சிகள் யாரும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. முதல்கட்ட கண்டுபிடிப்புகள், மருத்துவ அறிக்கை மற்றும் பாதிக்கப்பட்டவரின் உறவினா்களின் அறிக்கை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், எஃப்.ஐ.ஆா். பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
அவரது உடல் உடற்கூறாய்வு பரிசோதனைக்காக எல்.என்.ஜெ.பி. மருத்துவமனையின் சவக்கிடங்கில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தக் கொலையின் பின்னணியில் உள்ள குற்றவாளிகளை அடையாளம் காண பல குழுக்களை அமைத்துள்ளோம். சம்பவத்தின் சிசிடிவி காட்சிகளை குழுக்கள் ஆய்வு செய்து வருகின்றன என்றாா் அவா்.