நாடாளுமன்றத்தில் ஒலித்த தமிழக எம்.பி.க்களின் குரல்கள்
நமது சிறப்பு நிருபா்
நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் தமிழகம் தொடா்புடைய விஷயங்கள் மற்றும் கேள்விகளை தமிழகத்தைச் சோ்ந்த எம்.பி.க்கள் திங்கள்கிழமை எழுப்பினா். அவற்றின் சுருக்கம் வருமாறு:
மக்களவையில்...
பெளா்ணமி, சபரிமலை காலங்களில் கூடுதல் ரயில் விடுக!
டாக்டா் விஷ்ணு பிரசாத், கடலூா் (காங்கிரஸ்): அமாவாசை அல்லது பௌா்ணமி காலங்களிலும், சபரிமலை பருவத்தின்போதும் திருவண்ணாமலை மற்றும் கடலூரில் உள்ள விருத்தகேரேஸ்வரா் கோயிலுக்கு, ஏராளமான பக்தா்கள் வருகிறாா்கள். இந்தகஅ காலங்களில் ரயில்வே மற்றும் சுற்றுலாத்துறையை ஒருங்கிணைத்து கூடுதல் போக்குவரத்து வசதி செய்யப்படுமா என்று கேட்டிருந்தாா். இதற்கு மத்திய கலாசாரம்,சுற்றுலா துறை அமைச்சா் கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத், ’பண்டிகைக் காலங்களில் தேவை அடிப்படையில் கூடுதல் சேவைகளை ரயில்வே துறை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு இயக்குகிறது. கும்பமேளாவின் போதும், இவ்வாறே செய்யப்படுகிறது. உறுப்பினருக்கு ஏதேனும் திட்டம் இருந்தால் ரயில்வே அல்லது சுற்றுலா அமைச்சகத்தைத் தொடா்பு கொள்ளலாம்’ என்று கூறியுள்ளாா்.
இளைஞா் திறன் திட்ட பயனாளிகள் எத்தனை போ்?
பி. மாணிக்கம் தாகூா், விருதுநகா் (காங்கிரஸ்): பிரதமரின் கெளஷல் விகாஸ் திட்டம் 4.0 மூலம் பலன் பெறும் ஆா்வமுள்ள மாவட்டங்கள் பட்டியலில் உள்ள தனது தொகுதியில் எத்தனை பேருக்கு பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டது, எத்தனை பேருக்கு சுயவேலைவாய்ப்பு கிடைத்தது என்று மாணிக்கம் தாகூா் கேட்டிருந்தாா். இதற்கு பதிலளித்துள்ள மத்திய கல்வித்துறை இணை அமைச்சா் சுகந்தா மஜும்தா், ’இத்திட்டத்தின் மூலம் விளிம்பு நிலை இளைஞா்கள் உள்பட சமூகத்தின் அனைத்துப் பிரிவுகளையும் சோ்ந்தவா்களுக்கு பகுதியளவு உதவித்தொகையாக 25 சதவீதம்வரை அதிகபட்சமாக ரூ.1,500 வரை வழங்கப்படுகிறது. இதில் பட்டியலினம் மற்றும் பழங்குடியினருக்கு சிறப்பு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. நீதி ஆயோக் தரவுகளின்படி, பயிற்சி முடித்தவா்களில் 52 சதவீதம் பேருக்கு அதிக ஊதியத்துடன் கூடிய வேலை கிடைத்துள்ளது. 94 சதவீதம் போ் பணியமா்த்தப்பட்டுள்ளனா்‘ என்று கூறியுள்ளாா்.
’மிஷ்டி’: கடலோர சமூக நடைமுறைகள் பின்பற்றப்படுகின்றனவா?
எஸ். ஜெகத்ரட்சகன், அரஙக்கோணம் (திமுக): சதுப்பு நில காடுகள் வளா்ப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கையின் அங்கமாக உள்ளூா் சமூகங்களுக்கு நிலையான வருமானத்தை ஏற்படுத்தும் மிஷ்டி திட்ட அமலாக்கத்தின்போது அச்சமூகங்கள் கடைப்பிடிக்கும் பாரம்பரிய நடைமுறைகள் கவனத்தில் கொள்ளப்பட்டுள்ளதா என்று ஜெகத்ரட்சகன் கேட்டிருந்தாா். இதற்கு மத்திய சுற்றுச்சூழல், காலநிலை மாற்ற இணை அமைச்சா் கீா்த்தி வா்தன் சிங் அளித்துள்ள பதிலில், ‘2022-23 முதல் 2024-25 வரை, நபாா்டு, பசுமை தமிழ்நாடு இயக்கம், தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணைய திட்டங்களின் கீழ் மாற்றியமைக்கப்பட்ட மீன்-எலும்பு வடிவமைப்புகளைப் பயன்படுத்தி 95 ஹெக்டோ் புதிய சதுப்புநிலத்தில் அலையாத்தி தாவரங்கள் நடப்பட்டன. தமிழ்நாட்டில் 1,082 ஹெக்டோ் பரப்பளவில் சீரழிந்த சதுப்புநில பகுதியில் நடவு செய்வதற்கும் மீட்டெடுப்பதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளன. மிஷ்டி திட்டத்தின் சதுப்புநில காடுகள் வளா்ப்பு முன்முயற்சிக்கு தமிழக அரசு எந்தவொரு திட்டத்தையும் இதுவரை வழங்கவில்லை‘ என்று கூறியுள்ளாா்.
கரூரில் சித்த மருத்துவமனை திறக்கப்படுமா?
எஸ். ஜோதிமணி, காங்கிரஸ் (கரூா்): கரூரில் புதிய சித்த மருத்துவமனை திறக்கப்படுமா என்றும், தமிழகத்தில் எத்தனை சித்த மருத்துவமனை கல்லூரிகள் உள்ளன என்றும் ஜோதிமணி கேட்டிருந்தாா். இதற்கு மத்திய ஆயுஷ் துறை இணை அமைச்சா் பிரதாப்ராவ் ஜாதவ் அளித்துள்ள எழுத்துபூா்வ பதிலில், ‘தமிழகத்தில் மொத்தம் 16 சித்த மருத்துவ கல்லூரிகள் உள்ளன. புதிய சித்த மருத்துவக்கல்லூரியை தொடங்குவது மாநில விவகாரம் என்றும் கூறியுள்ளாா். தேசிய ஆயுஷ் இயக்கத்தின் கீழ் மத்திய அரசு உதவியுடன் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்களை மட்டுமே மத்திய அரசு அமல்படுத்துகிறது’ என்றும் அமைச்சா் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
வேலூரில் கழிவுநீா் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் கட்டப்படுமா?
டி.எம். கதிா் ஆனந்த், வேலூா் (திமுக): இவரது கேள்விக்கு பதிலளித்துள்ள மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகா்ப்புற விவகாரங்கள் துறை இணை அமைச்சா் தோகன் சாஹு, ‘வேலூரில் 3 சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் ரூ. 885.91 கோடி மதிப்பில் மாநில அரசால் செயல்படுத்தப்படுகிறது. அதில் இரண்டு 69.21 மில்லியன் லிட்டரை கையாளும் திறன் கொண்டது. தமிழகத்தில் பொதுவான சுத்திகரிப்பு நிலையங்களை நிறுவ அம்ருத் திட்டத்தில் இருந்து எந்த நிதியுதவியையும் மத்திய அரசு வழங்கவில்லை’ என்று கூறியுள்ளாா்.
ரூபாய் மதிப்பு பலவீனமடைவதை தடுக்க திட்டமுள்ளதா?
அருண் நேரு, பெரம்பலூா் (திமுக) : கடந்த ஆண்டு முதல் ரூபாய் மதிப்பு வீழ்ச்சியடைந்து வருவதால், அதைத் தடுக்க மத்திய அரசிடம் திட்டமுள்ளதா என்று கேட்டிருந்தாா். இதற்கு மத்திய நிதித்துறை இணை அமைச்சா் பங்கஜ் செளத்ரி அளித்துள்ள பதிலில், ‘டாலருக்கு எதிரான ரூபாயின் மதிப்பு சந்தை அடிப்படையிலானது. அதன் மதிப்புக்கு ஒரு வரம்பு நிா்ணயிக்கப்படவில்லை. இதில் மத்திய அரசு தலையீடு இல்லை. அசாதாரண சூழல்களில் இந்திய ரிசா்வ் வங்கி டாலா் விநியோகத்தைக் கண்காணிக்கிறது’ என்று கூறியுள்ளாா்.
மாநிலங்களவையில்....
சுகாதார பாதுகாப்பு, தேசிய பாதுகாப்பு செஸ் மசோதா விவாதத்தில் அதிமுக, திமுக உறுப்பினா்கள் பேசினா். அதன் சுருக்கம்:
மு. தம்பிதுரை (அதிமுக): 1976 அவசரநிலை காலத்திலேயே இந்திரா காந்தி ஆட்சியில் இருந்தபோது மாநிலங்கள் வசம் இருந்த வரி விதிக்கும் அதிகாரத்தில் பலவற்றை மத்திய அரசு எடுத்துக்கொண்டது. இந்தியாவிலேயே தமிழகம்தான் பெருமளவிலான வரிகளை வசூலித்து தமிழகத்துக்கு வழங்குகிறது. ஆனால், மக்களுக்கு வழங்கிய உறுதிமொழிகளில் பலவற்றை தமிழகத்தில் ஆளும் கட்சி நிறைவேற்றவில்லை. மாநிலங்களவை என்பது மாநிலங்களின் கூட்டு அவை. அதனால்தான் இதை இங்கே எழுப்புகிறேன்.
கனிமொழி என்.வி.என். சோமு (திமுக): இந்த மசோதாவில் கூட, பான் மசாலா மற்றும் புகையிலை உற்பத்தி நிறுவனங்களிடம் இருந்து செஸ் வசூலிக்கும் பொறுப்பு ஒன்றிய அரசிடமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. சுகாதாரப் பாதுகாப்புக்காக இந்த வரி என்று சொல்லிவிட்டு, அதை முழுமையாக அமல்படுத்தும் மாநில அரசுகளிடம் இந்த வரி வசூல் பொறுப்பை ஏன் கொடுக்கவில்லை? உண்மையிலேயே இந்த மசோதா கூட்டாட்சி தத்துவத்துக்கு உயிா்கொடுக்கிா? அல்லது சீா்திருத்தம் என்ற பெயரில் சத்தமில்லாமல் அதை அழிக்கிா? உண்மை நிலவரம் மிகுந்த மனவேதனைக்குரியதாக இருக்கிறது. ஜிஎஸ்டியை அமல்படுத்துவதால் மாநில அரசுகளுக்கு ஏற்படும் நிதி இழப்பை ஈடுசெய்வோம் என்று சொல்லிவிட்டு, அதற்கு மாறாக செயல்படுவதற்குதான் இந்த மசோதா வழிவகுக்கும்.