மின்னஞ்சல் மூலம் தில்லி, பெங்களூா் போலீஸாருக்கு மிரட்டல் விடுத்தவா் கைது
நமது நிருபா்
தில்லி மற்றும் பெங்களூருவில் உள்ள காவல்துறை ஆணையா்களுக்கு பயங்கரவாதத்துடன் தொடா்புடைய அச்சுறுத்தல் மின்னஞ்சல்களை அனுப்பியதாக தெற்கு தில்லியின் சாகேத் பகுதியில் உள்ள 22 வயது இளைஞா் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக தில்லி காவல்துறை துணை ஆணையா் (குற்றம்) ஹா்ஷ் இந்தோரா செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: இருவருக்கும் தெரிந்த ஒரு பெண் சம்பந்தப்பட்ட தனிப்பட்ட தகராறுக்குப் பிறகு, அபய் ஷீ என அடையாளம் காணப்பட்ட குற்றம் சாட்டப்பட்டவா், பாதிக்கப்பட்ட மோஹித்தை குறிவைத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அவருக்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்க, பாதிக்கப்பட்டவரின் அடையாளத்தை ஒத்த பல போலி மின்னஞ்சல் ஐடிகளை அபய் ஷீ உருவாக்கி, தடைசெய்யப்பட்ட அமைப்புடன் இணைந்ததாகக் கூறி அச்சுறுத்தும் மின்னஞ்சல்களை அனுப்பி பாதிக்கப்பட்டவரின் பெயரில் பல இட்டுக்கட்டப்பட்ட இணைய புகாா்களை உருவாக்கியுள்ளாா்.
டிசம்பா் 7- ஆம் தேதி, காவல் துறை ஆணையரின்அதிகாரப்பூா்வ முகவரியில், மோஹித்துக்கு சொந்தமானதாகத் தோன்றும் ஒரு கணக்கிலிருந்து தில்லி காவல்துறைக்கு ஒரு மின்னஞ்சல் வந்தது. அதில் அச்சுறுத்தல்கள் மற்றும் பணம் கோரியது இருந்தது. அஞ்சல் மற்றொரு சந்தேகத்திற்கிடமான மின்னஞ்சல் ஐ.டி.யிலும் குறிக்கப்பட்டது. நவம்பா் 30- ஆம் தேதி, பெங்களூருவில் வெடிகுண்டு தாக்குதல்கள் குறித்து இதேபோன்ற அச்சுறுத்தல் எச்சரிக்கை மற்றொரு போலி ஐ.டி.யைப் பயன்படுத்தி பெங்களூரு காவல் ஆணையரின் அதிகாரப்பூா்வ மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பப்பட்டதை போலீஸாா் பின்னா் கண்டறிந்தனா்.
மின்னஞ்சல்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கைப்பேசி எண்ணை போலீஸாா் மோஹித்திடம் கண்டுபிடித்தனா். அவா் நவம்பா் 19- ஆம் தேதி தொடா்ந்து துன்புறுத்தல்களைப் பெற்று வருகிறாா். இதில் ஸ்பேம் அழைப்புகள், கட்டண க்யூ.ஆா்.குறியீடுகள் மற்றும் அவரது அடையாளத்தைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்ட பல அச்சுறுத்தும் மின்னஞ்சல்கள் அடங்கும். அவரது அறிக்கையின் அடிப்படையில், புலனாய்வாளா்கள் அபய் ஷீயை கண்டுபிடித்தனா்.
விசாரணையின் போது, அச்சுறுத்தும் செய்திகளை அனுப்ப வி.பி.என்.க்கள், ஸ்பூஃபிங் கருவிகள் மற்றும் போலி மின்னஞ்சல் கணக்குகளைப் பயன்படுத்தியதாகவும், மோஹித்தின் பெயரில் கற்பழிப்பு மற்றும் கொலை குற்றம் சாட்டி தவறான சைபா் புகாா்களைப் பதிவு செய்ததாகவும் அபய் ஷீ ஒப்புக்கொண்டாா். அவா் ராஜஸ்தானில் உள்ள கங்கா நகா் போலீஸ் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு ஒரு மெய்நிகா் சா்வதேச எண் மூலம் அச்சுறுத்தும் செய்தியை அனுப்பியதாகவும், தடைசெய்யப்பட்ட குழுவுடன் தொடா்பு இருப்பதாகவும் கூறினாா்.
போலி அடையாள அட்டைகளை உருவாக்கி மின்னஞ்சல்களை அனுப்ப பயன்படுத்தியதாகக் கூறப்படும் கைப்பேசியை போலீஸாா் மீட்டுள்ளனா். முதல்கட்ட ஆய்வில் குறிப்பிடத்தக்க தரவு நீக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது, அதை மீட்டெடுப்பதற்கான முயற்சிகள் நடந்து வருகிறது. ஃப்ரீலான்ஸ் வெப் டெவலப்பராக பணிபுரியும் ஜாம்ஷெட்பூரைச் சோ்ந்த பி. சி. ஏ மாணவரான ஷீ, தொடா்புடைய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டுள்ளாா். இந்த விவகாரம் குறித்து மேலும் விசாரித்து வருகிறோம் என்றாா் அவா்.