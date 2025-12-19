முதலீட்டு வருவாய் ஆசை காட்டி இணையதளக் குற்ற மோசடி: 5 போ் கைது
இணையதள முதலீட்டில் அதிக வருமானம் ஈட்டுவதாக வாக்குறுதி அளித்து போலி செயலிகளை நிறுவச் செய்து பொதுமக்களிடம் மோசடி செய்த ஐந்து போ் கும்பலை தில்லி காவல் துறையினா் கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
போலி குழுக்கள் மற்றும் போலி வா்த்தக செயலிகள் மூலம் செயல்படும் இந்த மோசடி கும்பல், பாதிக்கப்பட்டவா்களிடம் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் பெற்று ஏமாற்றியிருப்பதும், இதுவரை சுமாா் ரூ.24 கோடிக்கான பண வழித்தடம் இருப்பதும் விசாரணையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து தில்லி காவல் துறையினா் மேலும் கூறியதாவது:
முதல் வழக்கில், புகாா்தாரா் ஒரு குழுவில் ஈா்க்கப்பட்டு ‘கென்வென்ச்சுரா’ என்ற மோசடி முதலீட்டு செயலியை நிறுவ வற்புறுத்தப்பட்டாா். அதன் பின்னா் ரூ.31.45 லட்சம் பெறப்பட்டு அவா் ஏமாற்றப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
அதிக வருமானம் ஈட்டுவதாக வாக்குறுதி அளித்து 6 வெவ்வேறு வங்கிக் கணக்குகளுக்குப் பணத்தை மாற்ற புகாா்தாரா் தூண்டப்பட்டாா்.
இருப்பினும், அவா் முதலீட்டுக்கு லாபம் கேட்ட பிறகு, அந்தக் குழுவினா் மாயமாகிவிட்டனா். செயலியும் செயல்படாமல் போனது.
இது தொடா்பாக வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. விசாரணையின்போது, மோசடி செய்யப்பட்ட தொகை பல வங்கிக் கணக்குகள் மூலம் மாற்றப்பட்டிருப்பதும் கண்டறியப்பட்டது.
தொழில்நுட்ப கண்காணிப்பு மற்றும் வங்கி கணக்கு பகுப்பாய்வின் அடிப்படையில், பஞ்சாபின் லூதியாணா மற்றும் கன்னா ஆகிய இடங்களில் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன. இதைத் தொடா்ந்து, ரூப் நகரைச் சோ்ந்த ராஜீவ் (33), லூதியாணாவைச் சோ்ந்த மோனு குமாா் (27) ஆகியோா் கைது செய்யப்பட்டனா்.
ராஜீவ் மோசடி கணக்கு வைத்திருந்தாா். அவரது கணக்கில் சுமாா் ரூ.6.45 லட்சம் வரவு வைக்கப்பட்டிருந்தது. அவரது கணக்கில் ரூ.1 கோடிக்கு மேல் பரிவா்த்தனைகளும் கண்டறியப்பட்டது.
மோனு குமாா் உதவியாளராகச் செயல்பட்டதுடன், மக்களை வங்கிக் கணக்குகளைத் திறக்க கவா்ந்திழுத்து, கமிஷனுக்காக இணையதள மோசடி செய்பவா்களுக்கு அவற்றை விற்றதும் விசாரணையில் தெரிவந்துள்ளது.
இரண்டாவது வழக்கில், புகாா்தாரா் ஜூலை மாதம் ‘விஐபி 10 ஸ்டாக் ஷேரிங் குரூப்’ என்ற குழுவில் சோ்ந்தாா். மேலும், வொ்கா் என்ற மற்றொரு போலி செயலி மூலம் முதலீடு செய்யத் தூண்டப்பட்டாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, அவரிடமிருந்து பல பரிவா்த்தனைகள் மூலம் ரூ.47.15 லட்சம் 9 வெவ்வேறு வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டது.
விசாரணையின் போது, ஹரியாணாவின் ஹிஸா் மற்றும் பஞ்ச்குலாவில் போலீஸாா் சோதனை நடத்தி, மோஹித்தை கைது செய்தனா்.
அவா் தனது மனைவியின் பெயரில் வங்கிக் கணக்கைத் தொடங்கி, கணக்கு விவரங்களை தனது கூட்டாளியிடம் ஒப்படைத்தாா்.
மேலும் சோதனைகளில் ராஜஸ்தானின் சுருவைச் சோ்ந்த பால்வான் மற்றும் மோசடி செய்யப்பட்ட பணத்தை அனுப்ப அவரது கணக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட ராஜ்பீா் சிங் ஆகியோா் கைது செய்யப்பட்டனா்.
மோஹித் மற்றும் ராஜ்பீரின் கணக்குகள் மூலம் குறுகிய காலத்திற்குள் சுமாா் ரூ.3 கோடி மற்றும் ரூ.20 கோடி பரிவா்த்தனைகள் நடத்தப்பட்டதாக புலனாய்வாளா்கள் கண்டறிந்தனா்.
அவா்களிடமிருந்து பல கைப்பேசிகள், சிம் அட்டைகள், ஏடிஎம் அட்டைகள், காசோலை புத்தகங்கள் மற்றும் வங்கி ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
மேலும் பாதிக்கப்பட்டவா்களை அடையாளம் காணவும், தலைமறைவான குற்றவாளிகளைக் கைது செய்யவும் முயற்சிகள் நடந்து வருகின்றன என்று போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.