2 லாரிகள் மோதல்: ஓட்டுநா்கள் காயம்; தென்மேற்கு தில்லியில் சம்பவம்
நமது நிருபா்
தென்மேற்கு தில்லியில் தேசிய நெடுஞ்சாலை 48- இல் உள்ள ராஜோகரி மேம்பாலத்தில் வாகனங்கள் மோதிக் கொண்டதில் இரண்டு லாரி ஓட்டுநா்கள் காயமடைந்ததாக தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: இந்த விபத்து குறித்து பி.சி.ஆா். அழைப்பு வந்ததைத் தொடா்ந்து ஒரு போலீஸ் குழு சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தது. தில்லியிலிருந்து குருகிராம் நோக்கிச் சென்ற இரண்டு லாரிகள் விபத்துக்குள்ளானதாக என்.எச்.ஏ.ஐ. (இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம்) ரோந்து ஊழியரான அந்த நபா் போலீஸாருக்கு தகவல் அளித்தாா். காயமடைந்தவா்களில் ஒருவா், தில்லியின் நரேலாவில் வசிக்கும் அம்ரேஷ் யாதவ் (22) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளாா். அவா் போலீஸாா் வருவதற்கு முன்பு என்ஹெச்ஏஐ ஆம்புலன்ஸ் மூலம் எய்ம்ஸ் மருத்துவ மையத்திற்கு மாற்றப்பட்டாா்.
காயமடைந்த இரண்டாவது நபா் லாக்குள் சிக்கியிருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, என்.எச்.ஏ.ஐ. பணியாளா்கள் மற்றும் தில்லி தீயணைப்பு சேவையின் உதவியுடன் மீட்கப்பட்டாா். அவா் உத்தர பிரதேசத்தின் ஹத்ராஸ் மாவட்டத்தில் வசிக்கும் வீரேஷ் என அடையாளம் காணப்பட்டாா். அவா், பி.சி.ஆா். வேனில் எய்ம்ஸ் மருத்துவ மையத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டாா்.
விபத்துடன் தொடா்புடைய இரண்டு வாகனங்களும் சம்பவ இடத்திலிருந்து அகற்றப்பட்டு, போக்குவரத்து நெரிசலான பகுதியில் இயல்பான போக்குவரத்து மீட்டெடுக்கப்பட்டது. அம்ரேஷ் யாதவ் மருத்துவ மையத்தில் மயக்கமடைந்த நிலையில் காணப்பட்டாா். வீரேஷ் காயமடைந்த நிலையில் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளாா். இருவரும் ஒரே திசையில் சென்று கொண்டிருந்தபோது ஒரு லாரி பின்புறத்திலிருந்து மற்றொன்றில் மோதியதாக முதல்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
சம்பவங்களின் சரியான வரிசையை உறுதிப்படுத்த அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகள் ஆராயப்பட்டு வருகிறது. மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும், விசாரணை முடிந்த பிறகு தேவையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா் அவா்.