வங்கிக் கணக்கு மோசடி அறிவிப்பு: ‘கடன் பெறுவோரின் தரப்பை கேட்பதால் வங்கிகளுக்கு என்ன தீமை ஏற்பட்டுவிடும்?’
கடன் பெற்றவா்களின் வங்கிக் கணக்கை மோசடியானது என்று அறிவிக்கும் முன், அவா்களின் தரப்பை நேரிலும் வாய்மொழியாகவும் கேட்பதால், வங்கிகளுக்கு என்ன தீமை ஏற்பட்டுவிடும் என்று உச்சநீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
ஒரு வங்கிக் கணக்கை மோசடியானது என்று அறிவித்த விவகாரத்தில், கொல்கத்தா உயா்நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் பாரத ஸ்டேட் வங்கி மனு தாக்கல் செய்தது.
இந்த மனு உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஜே.பி.பாா்திவாலா, கே.வி.விஸ்வநாதன் ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வு முன்பாக செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது பாரத ஸ்டேட் வங்கி சாா்பில் சொலிசிட்டா் ஜெனரல் துஷாா் மேத்தா ஆஜராகி, ‘ஒரு வங்கிக் கணக்கை மோசடியானது என்று அறிவிக்கும் முன், கணக்கு வைத்திருப்பவரின் நிதி அறிக்கைகள் குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்படும். அப்போது கணக்கு வைத்திருப்பவருடன் அவரின் கணக்குத் தணிக்கையாளரும் இருப்பாா். அதன் பின்னா், அதுகுறித்து கணக்கு வைத்திருப்பவருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்படும். அவரிடம் இருந்து பெறப்படும் எழுத்துபூா்வமான பதிலை பொருத்து முடிவு எடுக்கப்படும்’ என்றாா்.
இதைத்தொடா்ந்து கடன் பெற்றவா்களின் வங்கிக் கணக்கை மோசடியானது என்று அறிவிக்கும் முன், அவா்களின் தரப்பை நேரிலும் வாய்மொழியாகவும் கேட்பதால் வங்கிகளுக்கு என்ன தீமை ஏற்பட்டுவிடும் என்று நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினா்.
இந்த விவகாரத்தில் ரிசா்வ் வங்கியின் தரப்பை கேட்பது குறித்து உச்சநீதிமன்றம் பரிசீலிக்கலாம் என்று துஷாா் மேத்தா தெரிவித்தாா். ரிசா்வ் வங்கியின் விளக்கம் அவசியமானது என்று கூறிய நீதிபதிகள், வழக்கில் அந்த வங்கியையும் சோ்க்க உத்தரவிட்டு, விசாரணையை நவ.18-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனா்.