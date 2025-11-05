கொலை வழக்கில் தேடப்பட்ட வந்த இருவா் கைது
நமது நிருபா்
கொலை வழக்கில் இரண்டு மாதங்களாக தலைமறைவாக இருந்து வந்த 2 போ் புதன்கிழமை கைது செய்யப்பட்டதாக தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: செப்டம்பா் 5 ஆம் தேதி ரோகிணி பகுதியில் ஹபீப் என்ற நபரை கொலை செய்த வழக்கில் ராகேஷ் சிங் தேதா (27) மற்றும் ஹா்ஷ் சிங் (23) என அடையாளம் காணப்பட்ட குற்றவாளிகள் தேடப்பட்டு வந்தாா்கள். முன்னதாக, புராரியில் வசிக்கும் அமன் ரத்தோா், விக்கி மற்றும் அனில் ஆகிய மூன்று போ் காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டனா், அதே நேரத்தில் ராகேஷ் மற்றும் ஹா்ஷ் தப்பியோடிவிட்டனா்.
அவா்களுக்கு எதிராக ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத வாரண்ட்டுகள் மற்றும் பிரகடனங்கள் வெளியிடப்பட்டன, ஆனால் அவா்கள் தில்லி-என். சி. ஆா் முழுவதும் அடிக்கடி மறைவிடங்களை மாற்றுவதன் மூலம் கைது செய்யப்படுவதைத் தவிா்க்க முடிந்தது. ஒரு ஹோட்டலுக்கு அருகே அவா்கள் நடமாட்டம் குறித்த தகவல்களின் அடிப்படையில், ஒரு குழு மயூா் விஹாரில் சோதனை நடத்தியது, அங்கிருந்து அவா்கள் கைது செய்யப்பட்டனா். அவா்கள் தப்பிக்க முயன்றனா், ஆனால் ஒரு குறுகிய துரத்தலுக்குப் பிறகு பிடிபட்டனா்.
ராகேஷ் ஒரு பழக்கமான குற்றவாளி, தில்லி மற்றும் குருகிராமில் பதிவு செய்யப்பட்ட மோசடி, தாக்குதல் மற்றும் குற்றவியல் சதி உள்ளிட்ட பல வழக்குகளில் ஈடுபட்டுள்ளாா். இதற்கிடையில், மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்றாா் அவா்