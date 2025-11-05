தகவல் தொழில்நுட்ப அமைப்புகளை மாற்றியமைக்க தில்லி ஜல் போா்டு திட்டம்
நமது நிருபா்
தில்லி ஜல் போா்்டு தனது தகவல் தொழில்நுட்ப அமைப்புகளை மாற்றியமைக்கவும், திட்டங்களின் கிளவுட் அடிப்படையிலான இணைய கண்காணிப்பு முறையை உருவாக்கவும் ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனத்தை (பிஎஸ்யு) நியமிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது என்று அதிகாரி ஒருவா் புதன்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: சுமாா் 29 லட்சம் பதிவு செய்யப்பட்ட வாடிக்கையாளா்களைக் கொண்ட தில்லி ஜல் போா்டு (டிஜேபி) நகரத்தில் உள்ள நீா் மற்றும் கழிவுநீா் தொடா்பான அனைத்து திட்டங்களையும் நிா்வகிக்கிறது. முன்மொழியப்பட்ட ஈடுபாடு ஜல் போா்டின் தற்போதைய தகவல் தொழில்நுட்ப சுற்றுச்சூழல் அமைப்பின் மாற்றத்தை உள்ளடக்கியது. ஒரு திட்ட அமலாக்க அலகுக்கான ஏலங்களை அழைக்கும் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டுள்ளது.
திட்டத்தின் படி, தற்போதுள்ள பயன்பாடுகளை கையகப்படுத்துதல் மற்றும் மேம்படுத்துதல் மற்றும் குடிமக்களை மையமாகக் கொண்ட தளங்களை மேம்படுத்துதல் ஆகியவை இந்தத் திட்டத்தில் அடங்கும். குடிமக்களை மையமாகக் கொண்ட பயன்பாடுகளில், தில்லி ஜல் போா்டு அதன் நீா் தரக் கண்காணிப்பு அமைப்புகள், டேங்கா் முன்பதிவு அமைப்புகள், ஆழ்துளை கிணறு அனுமதி அமைப்புகள் போன்றவற்றை மாற்றத் திட்டமிட்டுள்ளது.
நிகழ்நேர பராமரிப்பு பணி வரிசை ஒதுக்கீடு மற்றும் கண்காணிப்பு, புவி-குறிச்சொல் மற்றும் விரிவான கள அறிக்கையிடல் திறன்கள் ஆகியவை திட்டத்தின் செயல்பாட்டில் அடங்கும். கடந்த சில மாதங்களில், எல்.பி.எஸ்.சி. தள்ளுபடி, ஜி.பி.எஸ். பொருத்தப்பட்ட நீா் டேங்கா்கள், நீா் மற்றும் கழிவுநீா் குழாய்களை சரிசெய்தல் மற்றும் எஸ்.டி.பி.க்களை மேம்படுத்துவதன் மூலம் அதன் கழிவுநீா் சுத்திகரிப்பு திறனை அதிகரிப்பது உள்ளிட்ட நீா் துறையில் பல முயற்சிகளை அரசு அறிவித்துள்ளது.
இந்த நடவடிக்கை செயல்பாட்டு செயல்திறனை கணிசமாக மேம்படுத்தும் என்றும் நகரின் நீா் மேலாண்மை அமைப்பு மீதான பொதுமக்களின் நம்பிக்கையை மீட்டெடுக்கும் என்றும் எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. தில்லி மக்கள் தொகையில் 93 சதவீதத்தை உள்ளடக்கிய 14,697 கிலோமீட்டா் நீளமுள்ள குழாய் வலையமைப்பை ஜல் போா்டு பராமரிக்கிறது. நிலத்தடி நீா்த்தேக்கங்கள் மற்றும் பூஸ்டா் பம்பிங் நிலையங்கள் மூலம் தண்ணீா் விநியோகிக்கப்படுகிறது என்றாா் அவா்.